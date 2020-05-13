В Минздраве назвали разработку вакцины главным условием снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/3e578592-9517-11ea-8292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Создание вакцины от коронавирусной инфекции позволит полностью вернуться к нормальной жизни. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что сейчас полным ходом идёт разработка вакцины, которая позволит управлять инфекционным процессом.

[Вакцина] — это то, что должно появиться, тогда мы сможем вернуться к нормальной жизни, — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он добавил, что клинические испытания возможных вакцин начнутся в июне, препараты могут начать использовать уже в июле, ближе к последней декаде месяца.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные заявили, что за время пандемии выявлено 14 мутаций коронавируса. Одна из них упрощает присоединение вируса к клеткам организма человека, что делает COVID-19 более опасным. Специалисты также добавили, что в случае сохранения ситуации с распространением инфекции в течение лета разрабатываемые против неё препараты могут оказаться бесполезными.