Наука

Учёные предупредили о возросшей опасности COVID-19

14:25, 06 мая 2020
Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

За время пандемии коронавирус мутировал и стал ещё более опасным. К такому выводу пришли американские и британские учёные.

Специалисты Национальной лаборатории Лос-Аламоса в США и их коллеги из университетов Дюка и Шеффилда в Великобритании проанализировали несколько тысяч последовательностей генома коронавируса и вывили 14 мутаций. Одна из них упрощает присоединение вируса к клеткам организма человека благодаря образованию водородной связи. Наряду с этим данная мутация способна нейтрализовывать антитела, что замедляет ответ иммунной системы на вирус.

Учёные также отметили, что способность COVID-19 быстро мутировать потенциально ограничивает эффективность вакцины. По их словам, разрабатываемые сегодня препараты могут оказаться бесполезными, если существующая ситуация с коронавирусом сохранится в течение лета.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о доклинических испытаниях отечественной вакцины от COVID-19. По его словам, уже есть обнадёживающие результаты.

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