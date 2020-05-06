Учёные предупредили о возросшей опасности COVID-19

За время пандемии коронавирус мутировал и стал ещё более опасным. К такому выводу пришли американские и британские учёные.
Специалисты Национальной лаборатории Лос-Аламоса в США и их коллеги из университетов Дюка и Шеффилда в Великобритании проанализировали несколько тысяч последовательностей генома коронавируса и вывили 14 мутаций. Одна из них упрощает присоединение вируса к клеткам организма человека благодаря образованию водородной связи. Наряду с этим данная мутация способна нейтрализовывать антитела, что замедляет ответ иммунной системы на вирус.
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