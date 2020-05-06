Учёные предупредили о возросшей опасности COVID-19

https://static.news.ru/photo/bc657198-8f8f-11ea-97c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

За время пандемии коронавирус мутировал и стал ещё более опасным. К такому выводу пришли американские и британские учёные.

Специалисты Национальной лаборатории Лос-Аламоса в США и их коллеги из университетов Дюка и Шеффилда в Великобритании проанализировали несколько тысяч последовательностей генома коронавируса и вывили 14 мутаций. Одна из них упрощает присоединение вируса к клеткам организма человека благодаря образованию водородной связи. Наряду с этим данная мутация способна нейтрализовывать антитела, что замедляет ответ иммунной системы на вирус.

Учёные также отметили , что способность COVID-19 быстро мутировать потенциально ограничивает эффективность вакцины. По их словам, разрабатываемые сегодня препараты могут оказаться бесполезными, если существующая ситуация с коронавирусом сохранится в течение лета.