Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с 360.ru заявил о возможном участии британских спецслужб в серии взрывов на танкерах в Средиземном море. По его словам, атаки, предположительно, направлены против судов, перевозящих российскую нефть, и могут быть попыткой дестабилизировать отношения России с Казахстаном.

Если даже там участвуют спецслужбы Украины, то они, конечно, работают под руководством своих кураторов. Прежде всего мне кажется, что это Великобритания и ее спецслужбы, включая МИ-6, имеющие огромный опыт в диверсиях подобного рода, — объяснил эксперт.

Дандыкин отметил, что взрывы на танкерах могут быть попыткой оторвать Казахстан от России, переориентировав его на поставки нефти по другим маршрутам. Он также подчеркнул необходимость проявлять осторожность в российских портах, так как суда, подвергшиеся атакам, заходили в Усть-Лугу и Новороссийск.

Ранее стало известно, что инциденты с подрывами нефтетанкеров могут быть частью диверсионной кампании, организованной спецслужбами Украины. При этом не исключаются и другие версии, в том числе атаки злоумышленников из Ливии.