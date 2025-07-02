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02 июля 2025 в 17:57

Военэксперт обвинил британские спецслужбы в атаках на танкеры

Военэксперт Дандыкин обвинил британские спецслужбы в атаках на танкеры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с 360.ru заявил о возможном участии британских спецслужб в серии взрывов на танкерах в Средиземном море. По его словам, атаки, предположительно, направлены против судов, перевозящих российскую нефть, и могут быть попыткой дестабилизировать отношения России с Казахстаном.

Если даже там участвуют спецслужбы Украины, то они, конечно, работают под руководством своих кураторов. Прежде всего мне кажется, что это Великобритания и ее спецслужбы, включая МИ-6, имеющие огромный опыт в диверсиях подобного рода, — объяснил эксперт.

Дандыкин отметил, что взрывы на танкерах могут быть попыткой оторвать Казахстан от России, переориентировав его на поставки нефти по другим маршрутам. Он также подчеркнул необходимость проявлять осторожность в российских портах, так как суда, подвергшиеся атакам, заходили в Усть-Лугу и Новороссийск.

Ранее стало известно, что инциденты с подрывами нефтетанкеров могут быть частью диверсионной кампании, организованной спецслужбами Украины. При этом не исключаются и другие версии, в том числе атаки злоумышленников из Ливии.

Великобритания
танкеры
взрывы
Средиземное море
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