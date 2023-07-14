В МИД России объяснили, как сообщать об иностранном гражданстве Консульский департамент МИД РФ: уведомления об иностранном гражданстве следует подавать в МВД

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При наличии иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом россияне обязаны подать соответствующие документы в органы МВД, сообщили в Telegram-канале консульского департамента МИД России. Там напомнили, что такими полномочиями наделены загранучреждения РФ.

Федеральным законом от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», вступающим в силу 26 октября 2023 года, сохранена введенная в 2014 года необходимость подачи указанных уведомлений в органы МВД России, — говорится в сообщении.

Специалисты департамента также напомнили, что россияне вправе подать документы о наличии иностранного гражданства в заграничные учреждения в течение 60 дней. Лица, не воспользовавшиеся таким правом, не несут административной или уголовной ответственности. Однако они будут должны обратиться по этому вопросу в МВД в течение 60 дней после возвращения в Россию, в противном случае им грозит ответственность за нарушение

Ответственность наступит только в случае неисполнения обязанности подачи уведомления в органы МВД России после прибытия на территорию Российской Федерации, — подытожили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин ранее ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Абхазией. Согласно документу, россияне получают право приобретать абхазское гражданство без необходимости отказа от гражданства России.