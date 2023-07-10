Путин разрешил гражданам России и Абхазии иметь двойное гражданство Путин ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

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Президент РФ Владимир Путин разрешил гражданам России и Абхазии иметь двойное гражданство. Он подписал соответствующий федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Москвой и Сухумом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в городе Москве 27 сентября 2022 года, — говорится в законе.

Согласно документу, граждане одной стороны договора имеют право без отказа от имеющегося у них гражданства этой страны приобретать гражданство другой стороны договора. Кроме того, РФ предоставит лицам, состоявшим на 26 августа 2008 года в гражданстве Абхазии и не утратившим его на день подачи заявления, достигшим возраста 18 лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Ранее Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве, которое позволит гражданам РФ получить абхазское гражданство без отказа от российского. Соглашение подписали в Москве 27 сентября 2022 года.

В мае 2022 года Госдума также ратифицировала соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией. В том же месяце закон, позволяющий иметь гражданства обеих стран, утвердил глава государства.