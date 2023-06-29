Россияне смогут получить второе гражданство в Абхазии Госдума ратифицировала соглашение России и Абхазии о двойном гражданстве

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Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве, которое позволит гражданам РФ получить абхазское гражданство без отказа от российского. Соглашение подписали в Москве 27 сентября 2022 года, 31 мая президент РФ Владимир Путин внес его на ратификацию в парламент. Документ опубликован в думской базе.

Соглашением предусматривается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны. Приобретение и прекращение гражданства в части, не урегулированной соглашением, осуществляется в соответствии с законодательством каждой из сторон, — говорится в пояснительной записке.

Соглашением предусмотрено, что граждане обеих стран пользуются правами на социальное обеспечение, медицинское обслуживание и образование в соответствии с законодательством страны, в которой постоянно проживают. При этом граждане, которые уже отслужили в армии в одной из стран, освобождаются от призыва в другой.

Соглашение также предусматривает возможность получения гражданства РФ в упрощенном порядке для лиц, обладавших гражданством Абхазии на 26 августа 2008 года и имеющих его до сих пор.

Срок действия соглашения составляет пять лет и продлевается автоматически при условии, если ни одна из сторон не выразит намерение прекратить его в письменной форме. При этом выход из соглашения не повлечет автоматического прекращения гражданства.

В мае 2022 года Госдума также ратифицировала соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией. В том же месяце закон, позволяющий иметь гражданства обеих стран, утвердил глава государства.