Путин утвердил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин утвердил федеральный закон, который ратифицирует соглашение с Южной Осетией о получении двойного гражданства жителям обеих стран. В тексте закона прописано, что граждане РФ и Республики Южная Осетия смогут беспрепятственно получить гражданство соседней страны, при этом не отказываясь от собственного паспорта. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Ратифицировать соглашение между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в городе Цхинвале 20 сентября 2021 года, — говорится в тексте закона.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что развитие союзнических отношений и вопрос интеграции с Россией являются приоритетными направлениями международной политики республики. Об этом лидер страны заявил в ходе своего вступления в должность.

До этого замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что вхождение Южной Осетии в состав России требует участия двух сторон. Принимать такое решение нужно в соответствии с текущей политической ситуацией, отметил он. При этом данная тема поднималась уже не раз, в том числе и экс-президентом республики Анатолием Бибиловым, он сообщил, что референдум по вопросу присоединения региона к России может состояться 17 июля.