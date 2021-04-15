В МИД РФ предупредили планирующих выезд за рубеж россиян о больших рисках

https://static.news.ru/photo/470440b6-9e00-11eb-9178-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила россиян, выезжающих за рубеж, о больших рисках. Это связано с нестабильной эпидемиологической ситуацией в мире. Её слова приводит ТАСС.

Учитывая эпидемиологическую обстановку в мире, вновь повторяем рекомендации тем, кто запланировал путешествия, особенно в туристических целях. Любая зарубежная поездка сопряжена в данный период с большими рисками, — сказала Захарова.

В случае же, если поездку отменить невозможно, официальный представитель МИД призвала учитывать все риски и возможные сценарии развития событий. По её словам, в последние четыре недели прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией и смертностью от неё идёт в рост.

В странах, а это касается и тех, которые традиционно являются туристическими направлениями, чётко прослеживается зависимость между распространением новых вариаций коронавируса и непосредственным всплеском заболеваемости, — добавила Захарова.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории Крыма в течение последних двух недель в два раза выросли показатели заражаемости коронавирусной инфекцией нового типа. На полуострове пока не планируют вводить новые ограничения в связи со сложившейся ситуацией, однако власти будут отслеживать дальнейшее развитие событий. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.