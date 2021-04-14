В Крыму сообщили о вероятности введения новых ограничений из-за COVID

https://static.news.ru/photo/199a55bc-9db4-11eb-86d5-96000091f725_660.jpg Фото: Irina Afonskaya/imageBROKER.com/Global Look press

На территории Крыма в течение последних двух недель в два раза выросли показатели заражаемости коронавирусной инфекцией нового типа. На полуострове пока не планируют вводить новые ограничения в связи со сложившейся ситуацией, однако власти будут отслеживать дальнейшее развитие событий. Об этом в четверг, 15 апреля, в разговоре с журналистами сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Скачок уровня заболеваемости он назвал настораживающей тенденцией. Тем более это настораживает в канун майских праздников, на которые в Крым, как ожидается, приедут многочисленные гости. По словам Константинова, пока местное руководство не планирует введение новых ограничений, но за развитием ситуации власти будут пристально следить.

Глава парламента подчеркнул, что для экономики полуострова крайне важна туристическая сфера, однако вопросами здоровья и безопасности никто пренебрегать не будет.

Будем надеяться, что наметившаяся тенденция дальнейшего развития не получит. Крым активно вакцинируется, показатели заболеваемости у нас пока не такие и грозные. Будем делать всё от нас зависящее, чтобы и ситуацию с коронавирусом удержать под контролем, и крымский курорт загрузить, — цитирует Константинова РИА Новости.

За весь период пандемии в Крыму коронавирусом заразились 39 тысяч человек, 1140 из них скончались. За прошлую неделю врачи выявили 645 новых случаев COVID-19.

Как ранее передавал NEWS.ru, Крым готов заменить российским туристам турецкие курорты на майские праздники. Об этом заявил глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк.