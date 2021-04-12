Крым может заменить турецкие курорты на майские праздники

Крым готов заменить российским туристам турецкие курорты на майские праздники. Об этом заявил глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.
По словам чиновника, которые
При этом Черняк отметил, что бронирование отдыха в регионе в настоящее время уже превышает показатели, имевшие место до пандемии коронавируса. Так, места в четырёх- и пятизвёздочных отелях раскуплены практически полностью.
Наибольшей популярностью традиционно пользуются курорты южного берега, а затем следуют Евпатория и Феодосия.
12 апреля стало известно, что в связи с эпидемической ситуацией Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Ограничения продлятся с 15 апреля по 1 июня. Об этом писал NEWS.ru.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, россияне из поездок в Турцию привозят различные штаммы коронавируса. С начала года из этой республики приехали около 80% заразившихся COVID-19.