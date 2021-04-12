Крым может заменить турецкие курорты на майские праздники

https://static.news.ru/photo/da6b7bae-793e-11ea-aafb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Крым готов заменить российским туристам турецкие курорты на майские праздники. Об этом заявил глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

По словам чиновника, которые приводит РИА Новости, на майские праздники на полуострове подготовят различные программы, «поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут приехать в Крым».

При этом Черняк отметил, что бронирование отдыха в регионе в настоящее время уже превышает показатели, имевшие место до пандемии коронавируса. Так, места в четырёх- и пятизвёздочных отелях раскуплены практически полностью.

Наибольшей популярностью традиционно пользуются курорты южного берега, а затем следуют Евпатория и Феодосия.

12 апреля стало известно, что в связи с эпидемической ситуацией Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Ограничения продлятся с 15 апреля по 1 июня. Об этом писал NEWS.ru.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, россияне из поездок в Турцию привозят различные штаммы коронавируса. С начала года из этой республики приехали около 80% заразившихся COVID-19.