Полёты из РФ в Турцию приостановят до 1 июня

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В оперштабе по борьбе с коронавирусом приняли решение о приостановке полётов российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня.

Как сообщили РБК представитель одной из российских авиакомпаний и топ-менеджер крупного туроператора, речь идёт в первую очередь о чартерных перевозках. Информацию подтвердил и федеральный чиновник. Коснётся ли это регулярных перевозок, пока не известно. Эвакуация российских туристов не планируется, их будут вывозить планово.

Это решение было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом в Турции. По данным Университета Джонса Хопкинса, суточный прирост числа заболевших 8 апреля там составил 56 тысяч человек, за неделю число инфицированных увеличилось на 37%.

Как писал NEWS.ru, граждане России в последнее время стали массово отказываться от запланированных ранее поездок на территорию Турции. Количество аннулированных путёвок подскочило в несколько десятков раз. Специалисты связывают это с введением официальной Анкарой новых ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Прежде в стране ввели новые ограничения из-за скачка заболеваемости. В Турции закрыли спа-центры, прогреваемые бассейны и подъёмники на горнолыжных курортах. Как в разговоре с журналистами сообщили туроператоры, в конце прошедшей недели операторы зафиксировали минимальный объём бронирования с вылетом в ближайшие месяцы. При этом спрос на ожидаемые значения в период с лета по октябрь отклонился несущественно.