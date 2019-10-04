https://static.news.ru/photo/20b67d40-e761-11e9-a6d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Современные многоэтажные дома являются наиболее защищёнными от пожаров, считают в МЧС.

В комментарии для ТАСС в ведомстве отметили, что новые здания оборудованы системами удаления дыма, противопожарными водопроводами и незадымляемыми лестничными клетками. При этом спасатели подчеркнули, что важно уметь всем этим пользоваться и не растаскивать для личных нужд пожарные рукава.

Ранее в МЧС рассказали, как себя вести при виде агрессивной собаки. Спасатели, как писал News.ru, советуют не паниковать и твёрдым голосом отдать ей разные команды. Для защиты советуют использовать зонтик, палки, а также метнуть камень в животное, одновременно отступая спиной к укрытию.

В случае если собака всё же не останавливается, нужно обмотать плащом или пиджаком предплечье и руку, выставить её вперед и спровоцировать пса на укус. При этом необходимо бить животное по верхней челюсти.