https://static.news.ru/photo/57dd420e-e72f-11e9-b5c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Для того, чтобы отпугнуть агрессивную собаку, нужно проявить храбрость. Специалисты МЧС рассказали, что можно попытаться сбить её с толку разными командами и быть готовым сильно ударить животное.

Спасатели советуют не паниковать и твёрдым голосом отдать ей разные команды. Иногда пёс может растеряться и отступить, отмечают эксперты. Для защиты советуют использовать зонтик, палки, а также метнуть камень в животное, одновременно отступая спиной к укрытию.

В случае если собака всё же не останавливается, нужно обмотать плащом или пиджаком предплечье и руку, выставить её вперед и спровоцировать собаку на укус. При этом нужно бить животное по верхней челюсти. Рану необходимо промыть перекисью водорода и забинтовать. Специалисты также рекомендуют сообщить об инциденте в полицию и санитарные службы.

Ранее стало известно, что на ста гектарах в Подмосковье появится Многофункциональный кинологический центр. В «городе собак» планируется построить дрессировочные площадки, участки для натаски «охотников», хендлинг-залы и просторные помещения для конференций. На его территории будут расположены ветеринарные кабинеты и зоомагазины.