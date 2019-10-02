https://static.news.ru/photo/8f0e6ae8-e4fd-11e9-b5ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Многофункциональный кинологический центр на ста гектарах подмосковной земли решила построить Российская кинологическая федерация (РКФ).

Об этом рассказал президент организации Владимир Голубев во время конференции «Актуальные вопросы и перспективы регулирования кинологии в РФ», на которой присутствовал корреспондент News.ru.

Думая о том, что я лично могу сделать для наших собаководов, я принял решение построить «город РКФ», — сказал Голубев.

Таким образом РКФ рассчитывает воплотить мечты об идеальной кинологической структуре.

Здесь будет всё для проведения любых зоотехнических мероприятий — от племенных смотров до самых масштабных наших выставок, от тестов по курсу УГС до международных состязаний служебных и охотничьих собак, — пояснил директор федерации.

По словам Голубева, в «городе собак» планируется также построить дрессировочные площадки, участки для натаски «охотников», хендлинг-залы и просторные помещения для конференций, семинаров и мастер-классов. На территории центра будут расположены ветеринарные кабинеты и зоомагазины.

Голубев отметил, что в городе РКФ можно будет проводить время с семьёй. На территории откроют точки питания, гостиницу и зоны с детской анимацией.

Ранее стало известно, что российским собакам-спасателям предоставят комфортные условия труда. Кроме того, каждый год или чаще все служебные собаки МЧС РФ будут проходить диспансеризацию, а их рабочий день не будет превышать 12 часов, писал News.ru.