В мае — только это: кладу горсть гранул под куст, и пионы цветут шарами, а не жалкими бутонами

Секрет роскошных пионов, утопающих в цветах, а не в листве, кроется в правильной весенней подкормке, и май — самое время для этого этапа.

Если вы хотите, чтобы бутонов было больше, чем листьев, и они были размером с блюдце, сейчас пиону необходим не азот (он как раз и вызывает «жирование» — бурный рост зелени), а фосфор и калий. Только это!

Идеальный рецепт для майской подкормки в период бутонизации: на один взрослый куст возьмите 10–15 г сульфата калия и 15–20 г суперфосфата. Эти гранулы нужно равномерно рассыпать по влажной почве в приствольном круге (отступая 20–40 см от центра куста, где находятся молодые всасывающие корешки) и слегка заделать граблями. После этого обязательно обильно полейте, чтобы удобрение растворилось и попало к корням.

Главное правило: забудьте про азот в мае, иначе вместо шапки цветов получите джунгли из листьев.

