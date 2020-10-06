В крови Голунова нашли следы амфетамина

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Эксперты нашли следы амфетамина в крови журналиста Ивана Голунова, заявил источник.

По его словам, в экспертизе, проведённой ФСБ, есть противоречие. Так, в выводах сообщалось, что в крови журналиста не обнаружили запрещённых веществ — их выявили только на волосах.

А вот в описательной части экспертизы сказано, что в крови журналиста есть следы амфетамина, — сообщил источник ТАСС.

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотические вещества были ему подброшены, и связывал это со своей профессиональной деятельностью. Инцидент с Голуновым получил широкий общественный резонанс, через пять дней уголовное преследование в отношении него было прекращено. 14 января 2020 года журналист был признан потерпевшим по этому делу.

Ранее NEWS.ru писал, что суд рассмотрит дело бывших сотрудников полиции, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова и фальсификации доказательств его вины, в закрытом режиме.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. На данный момент они находятся под стражей, Басманный суд Москвы продлил их арест до 7 декабря 2020 года. Расследование дела Следственный комитет завершил ещё 29 июля, после чего им было предъявлено обвинение в окончательной редакции.