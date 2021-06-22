В Кремле прокомментировали планы по чипированию россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть появившуюся ранее информацию о планах властей по вживлению чипов в мозг людей. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передаёт РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что не располагает информацией, которая опубликована в СМИ.

Я не видел [такого документа], я просто не располагаю такой информацией, — сказал он в ответ на вопрос журналистов, действительно ли президент Владимир Путин одобрил такой документ.

Накануне «Коммерсант» сообщил, что в России разрабатывают программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. По информации газеты, программа разработана Российской академией наук совместно с Московским госуниверситетом, а документ одобрен президентом РФ Владимиром Путиным в марте.

На новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» до 2029 года необходимо 54 млрд рублей. Проект предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов — наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью сигналов мозга.