В Кремле отвергли возможность призыва в Донбасс участников акций протеста

Москва. Сотрудники полиции и участник несогласованной акции против спецоперации на Украине на Пушкинской площади. В руках участник держит хризантемы цвета украинского флага

В Кремле считают, что не нужно призывать в Донбасс участников незаконных акций протеста в России, как это предложили депутаты Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, военная служба — привилегия, а не наказание.

Вряд ли [возможно]. Призыв на военную службу — это долг и привилегия. Это не может быть наказанием, — сказал Песков.

Луговой и Нилов ранее внесли в Госдуму проект закона о призыве на военную службу и отправке в Донбасс россиян, которые были привлечены к ответственности за участие в незаконных митингах и акциях против российской спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.