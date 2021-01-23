В Красноярске полицейский оказал первую помощь участнику демонстрации

https://static.news.ru/photo/369baa22-5d7b-11eb-ada9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник правоохранительных органов в Красноярске оказал первую помощь одному из участников несанкционированной демонстрации, которому стало плохо, и вызвал ему скорую помощь.

Оказал ему доврачебную помощь, вызвал по рации скорую через дежурную часть. Встретил её и передал потерпевшего медикам. Это было на площади Революции. После чего продолжил нести службу, — рассказал РИА Новости представитель правоохранительных органов города.

В Красноярске, как и многих других городах, 23 января проходит несогласованная с властями акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Демонстрация в городе началась в 14:00 по местному времени (10:00 по Москве), колонна активистов собралась на Красной площади и прошла по проспекту Мира до здания мэрии. По данным СМИ, на митинге были задержаны около десяти человек.

NEWS.ru писал, что на несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального в 40 городах России были задержаны более 360 человек.

Ранее Химкинский суд арестовал блогера на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Накануне появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».