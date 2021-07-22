В комитете Госдумы и в СПЧ отказались от вывода абортов из ОМС

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Даже после того, как закончится пандемия, коронавирус будет ходить и размножаться внутри популяции животных, тем самым создавая угрозу передачи его людям. Об этом Lenta.ru рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

По словам специалиста, главная опасность в передаче COVID-19 животным состоит в том, что в их организме вирус продолжит мутировать и распространяться на человека. И если даже человечество победит SARS-CoV-2, то...