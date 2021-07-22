В комитете Госдумы и в СПЧ отказались от вывода абортов из ОМС
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:44, 22 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Улучшится ситуация с деторождением, только если создать в России условия, благодаря которым женщины захотят иметь детей. Вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования, который предлагает Русская православная церковь, не поможет, сообщает Интерфакс.
То есть у нас одновременно(!) сокращается число абортов и рождаемость. Бессмысленно ограничивать права на аборт! Не рожают женщины по другой причине! Услышьте, РПЦ! И займитесь полезным, — написала на своей странице в Twitter зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Тем временем зампред Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора сказала, что поддерживает улучшение демографии в стране, но не путём запрета абортов. Идею РПЦ она отвергла, Киркора считает, что запрет на аборт только создаст лишние проблемы.
Появятся предложения, когда данную медицинскую услугу будут реализовывать дешевле, в антисанитарных условиях, это будет приводить к ужасным последствиям, когда женщина будет рисковать своей жизнью и здоровьем, здоровьем своих будущих детей. Мы не можем допустить таких трагедий, — сообщила Киркора.
Чтобы у женщин появилось желание рожать, появились условия, нужны крупные меры социальной поддержки, считает зампред.
Ранее РПЦ предложила вывести аборты по желанию из системы Обязательного медицинского страхования для женщин (ОМС), чей доход превышает прожиточный минимум.