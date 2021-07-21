В РПЦ захотели запретить аборт по ОМС женщинам с высоким доходом

В РПЦ предложили вывести аборты по желанию из системы Обязательного медицинского страхования (ОМС) для женщин, чей доход превышает прожиточный минимум. Таким образом тем, кто зарабатывает достаточно, предлагается проходить через такие медицинские манипуляции платно.

Кроме того, духовенство не намерено останавливаться только на этом. Планируется, что аборты будут постепенно выводиться из системы полностью по примеру Германии. Соответствующий документ утверждён патриархом Московским и вся Руси Кириллом и будет направлен в епархии, говорится на сайте РПЦ.

Согласно документу, аборты могут проводиться по медицинским, социальным показаниям или в случае «крайней бедности женщины». Также РПЦ предлагает на законодательном уровне закрепить обязательный визит женщины, желающей сделать аборт, к психологу или социальному работнику. Помимо этого, духовенство хочет ввести обязательные УЗИ-визуализацию и прослушивание сердцебиения плода.

РПЦ также предлагает запретить медикам «по собственной инициативе предлагать беременной женщине аборт» и призывает ввести дополнительные выплаты для будущих мам.

Ранее епископ Порфирий (Шутов), викарий (заместитель) патриарха Московского и всея Руси Кирилла поставил под сомнение эффективность и безопасность вакцинации от коронавируса, назвав её «красной чертой» для христиан.