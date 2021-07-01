В Иркутской области арестовали школьницу, зарезавшую подростка

Школьницу, которая в Прикамье зарезала ножом 14-летнего подростка, отправили под арест на два месяца. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

После задержания девочку доставили в суд, где вынесли временную меру пресечения.

Братский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Она арестована на два месяца, — говорится в сообщении.

Известно, что школьница проживает в посёлке Кузнецовка Братского района. Воспитывалась в многодетной семье, где кроме неё растут ещё четверо детей.

Трагедия произошла вечером 30 июня на Театральной площади Братска. Молодой человек находился в компании друзей, когда к нему подошла школьница. По словам друзей, она позвала подростка «поговорить», беседа переросла в конфликт, закончившийся смертельным ударом.

Ранее друзья убитого 14-летнего подростка рассказали, за что его на самом деле убили. Оказывается, юноша назвал школьницу «дурой», за что и получил смертельный удар ножом.