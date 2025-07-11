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11 июля 2025 в 21:19

В Госдуме резко высказались о выплатах беременным школьницам

Останина заявила, что выплаты беременным школьницам стимулируют педофилию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступила с резкой критикой инициатив о выплатах беременным школьницам. Она назвала такие меры не чем иным, как стимулированием педофилии.

Останина потребовала немедленно прекратить обсуждение и реализацию подобных, по ее мнению, непрофессиональных инициатив. Она подчеркнула, что такие предложения не только обращены к несовершеннолетним девушкам, но и оказывают негативное влияние на общество в целом.

Депутат убеждена, что школьницы, несмотря на возможную внешнюю взрослость, психологически и физиологически не готовы к материнству. Именно поэтому, по ее мнению, материальная поддержка беременности в школьном возрасте недопустима и опасна.

Если будут мотивировать наших школьниц 100-рублевыми, 1000-рублевыми выплатами в случае рождения за школьной партой ребенка, то власть такую надо привлекать к ответственности за педофилию, — указала Останина.

Ранее депутат уже заявляла, что такая политика противоречит законодательству и нравственным нормам. Как отметила Останина, подобные действия могут быть связаны с попытками регионов выполнить показатели нацпроектов любыми средствами, что недопустимо.

Нина Останина
педофилия
рождаемость
школьницы
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