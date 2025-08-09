В громком деле о хищении 12 квартир назван пострадавший

Министерство обороны России признано потерпевшим в уголовном деле о хищении 12 квартир в Москве, сообщил ТАСС. Жилье предназначалось для военнослужащих, заключивших с ведомством контракт.

Жилое помещение (12 квартир. — NEWS.ru), как указано следователем в ходатайстве, является предметом преступного посягательства, в целях обеспечения прав и законных интересов потерпевшего — Министерства обороны Российской Федерации — наложить арест, запретив собственнику совершать сделки с указанным имуществом, — гласят материалы уголовного дела.

В ходе дела на квартиры, расположенные в столичном районе Новогиреево, наложили арест. Собственнику запрещено распоряжаться имуществом, а Росреестру — фиксировать сделки с его участием.

Ранее стало известно, что кадастровая стоимость квартир оценивается от 8,3 до 79,5 млн рублей. Мошенники похитили недвижимость площадью от 38,5 до 79,5 квадратного метра.

