09 августа 2025 в 15:27

В громком деле о хищении 12 квартир назван пострадавший

Минобороны признали пострадавшей стороной в деле о хищении 12 квартир

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Министерство обороны России признано потерпевшим в уголовном деле о хищении 12 квартир в Москве, сообщил ТАСС. Жилье предназначалось для военнослужащих, заключивших с ведомством контракт.

Жилое помещение (12 квартир. — NEWS.ru), как указано следователем в ходатайстве, является предметом преступного посягательства, в целях обеспечения прав и законных интересов потерпевшего — Министерства обороны Российской Федерации — наложить арест, запретив собственнику совершать сделки с указанным имуществом, — гласят материалы уголовного дела.

В ходе дела на квартиры, расположенные в столичном районе Новогиреево, наложили арест. Собственнику запрещено распоряжаться имуществом, а Росреестру — фиксировать сделки с его участием.

Ранее стало известно, что кадастровая стоимость квартир оценивается от 8,3 до 79,5 млн рублей. Мошенники похитили недвижимость площадью от 38,5 до 79,5 квадратного метра.

Также сообщалось, что в Москве арестовали сотрудника бюро специальных технических мероприятий — одного из самых засекреченных подразделений Министерства внутренних дел России. По словам источника, он проходит по делу о взятке в размере 5 млрд рублей.

Москва
Минобороны РФ
квартиры
дела
