В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы лекарств

https://static.news.ru/photo/d7cbd18e-ed4b-11e9-9880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который предусматривает запрет рекламы лекарственных средств на телевидении и радио. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Автором проекта является депутат от ЛДПР Максим Зайцев. В пояснительной записке он указал, что граждане зачастую не обращают внимания на сопровождающие рекламу предупреждения о противопоказаниях и необходимости консультаций со специалистами.

Так происходит ввиду того, что навязчивая реклама лекарственных средств содержит сообщения о моментальном исцелении и способствует созданию у человека впечатления, что лекарство способно вылечить проявление недомоганий и без обращения к врачу. Итогом такой рекламы является то, что человек приобретает лекарство не по назначению или совета врача, а по рекомендации рекламодателя, — написал автор.

При этом он, сославшись на данные открытых источников, он отметил, что почти все россияне, которые занимаются самолечением, умирают из-за неправильного применения

лекарств. По словам парламентария, ежегодно так гибнут порядка 55 тысяч человек.

Он также привёл в пример опыт зарубежных стран, во многих из которых ограничена или полностью запрещена реклама лекарств. По мнению Зайцева, запрет будет способствовать тому, что россияне станут более ответственно относиться к своему здоровью и снижению смертности от самолечения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за вакцины и лекарства от рака. Его фигурантом стал местный житель, который продавал сомнительные препараты по 50 тысяч рублей.