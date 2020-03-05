https://static.news.ru/photo/6ad5d920-5edf-11ea-8646-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела из-за рекламы лекарства и вакцины от рака груди. Он продавал их за 50 000 рублей.

По версии прокуроров и полиции, 64-летний подозреваемый публиковал такие объявления от имени ООО «Добрый доктор», которое было ликвидировано два года назад. При проверке в офисе этой фирмы нашли рекламные буклеты, использованные шприцы, а также упаковки из-под дорогостоящего противоопухолевого лекарства «Рисарг».

По данным «Интерфакса», подозреваемый до этого являлся руководителем ликвидированной фирмы. Мужчине вменяют покушение на мошенничество.