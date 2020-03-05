Житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела из-за рекламы лекарства и вакцины от рака груди. Он продавал их за 50 000 рублей.
По версии прокуроров и полиции, 64-летний подозреваемый публиковал такие объявления от имени ООО «Добрый доктор», которое было ликвидировано два года назад. При проверке в офисе этой фирмы нашли рекламные буклеты, использованные шприцы, а также упаковки из-под дорогостоящего противоопухолевого лекарства «Рисарг».
По данным «Интерфакса», подозреваемый до этого являлся руководителем ликвидированной фирмы. Мужчине вменяют покушение на мошенничество.
Ранее нейрохирург Алексей Кащеев назвал основные симптомы рака головного мозга. Среди тревожных сигналов он выделил хронические головные боли, прогрессирующее ухудшение зрения и онемение конечностей. При подобных признаках человек должен сходить к онкологу и провести МРТ. Врач добавил, что пока не существует радикальных способов лечения глиобластомы. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия позволяют контролировать рост опухоли, но не решают проблему полностью, писал NEWS.ru.