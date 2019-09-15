https://static.news.ru/photo/7c4e4906-d78c-11e9-b3f9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кащеев Фото: Алексей Кащеев/vk.com

Одной из самых опасных злокачественных опухолей является глиобластома — наиболее агрессивная и частая форма рака мозга. Победить тяжёлый недуг полностью практически невозможно. Ситуация осложняется тем, что многие пациенты игнорируют первые симптомы развития заболевания, считает нейрохирург Алексей Кащеев.

Среди тревожных сигналов он выделил хронические головные боли, прогрессирующее ухудшение зрения и онемение конечностей, передаёт « Вечерняя Москва ». При подобных признаках человек должен сходить к онкологу и провести МРТ.

Врач добавил, что пока не существует радикальных способов лечения глиобластомы. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия позволяют контролировать рост опухоли, но не решают проблему полностью.

К сожалению, пока эта болезнь полностью неизлечима <...> Необходимо знать, что глиобластома не единственная опухоль головного мозга, существуют и другие виды, которые вполне излечимы, — подытожил Кащеев.

13 сентября текущего года стало известно о тяжёлом состоянии российской актрисы Анастасии Заворотнюк. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. На следующий день медики диагностировали у неё парез. По некоторым данным, у знаменитости парализована правая часть тела.

Ранее известный продюсер Андрей Разин рассказал, что могло стать причиной болезни Заворотнюк. По его словам, в развитии онкологии у звезды сериала «Моя прекрасная няня» виновата новая методика омоложения, писал News.ru.