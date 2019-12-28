https://static.news.ru/photo/c7989b7e-2af6-11ea-ad28-fa163e074e61_660.jpg Олег Нилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарплату депутатов Государственной думы необходимо «привязать» к среднему окладу по стране. Такое мнение высказал первый зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов.

По его мнению, это стало бы этичным поступком и подарком к Новому году для россиян.

Создавать регламенты о том, сколько чиновникам пить, есть и как именно танцевать на праздниках, не первоочередная задача, выразил уверенность депутат.

Надо думать о главном, — приводит слова Нилова АГН «Москва».

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести правила поведения для чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.