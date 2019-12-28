В России могут ввести дополнительные нравственные правила поведения государственных служащих во время корпоративных мероприятий. С предложением контролировать отдыхающих чиновников к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
По словам депутата, госслужащие являются «лицом государства», поэтому сообщения о непристойном поведении госслужащих на праздничных встречах подрывают авторитет и портят имидж государственной власти.
Петров также предложил обратить пристальное внимание на то, как расходуются средства, выделенные на проведение подобных досуговых мероприятий,
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова и её заместитель Евгений Воронин открыли новогодний корпоратив зажигательным танцем. Видео с мероприятия Захарова опубликовала в Instagram.
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