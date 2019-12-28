Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Специалисты предупреждают, что категорически нельзя покупать бомбаж — вздутые с обеих сторон банки, и хлопуши — банки с выпуклостями на донышке, исчезающими при нажатии пальцем.

При этом хлопуша может быть первой стадией физического бомбажа или образовываться при переполненности тары, сделанной из слишком тонкой жести. А у бомбажа причины могут быть как физическими, так и химическими...