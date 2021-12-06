В Госдуме предложили повысить оплату пособия по больничным для студентов

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой касаемо внесения изменений в существующую в России систему оплаты больничных. Он предложил увеличить размер выплачиваемого пособия по временной нетрудоспособности до 100% для студентов, которые имеют постоянную работу, передает RT. Соответствующее предложение народный избранник направил министру труда Антону Котякову.

В этой связи прошу вас оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка, выплачиваемого за весь период временной нетрудоспособности, лицам, совмещающим трудовую деятельность с обучением в средней школе, получением первого средне-специального или высшего образования, независимо от продолжительности страхового стажа, — предложил Сухарев.

Он аргументировал предлагаемые поправки тем, что зачастую только совмещение учёбы с трудовой деятельностью даёт возможность студентам производить оплату за обучение, аренду жилья, тратить деньги на собственное содержание.

Согласно российскому законодательству, россияне, чей трудовой стаж составляет менее пяти лет, получают выплаты по больничному в размере 60% от среднего дохода. В случае если стаж работающего от пяти до восьми лет, эта сумма составляет 80%, более восьми лет — 100%.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума с 2022 года, он должен подняться на одну тысячу рублей — до 12 654 рублей в месяц. Также будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в месяц.