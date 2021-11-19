Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

Президент России внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума. Согласно распоряжению главы государства, с 2022 года прожиточный минимум должен подняться на одну тысячу рублей — до 12 654 рублей в месяц. Он также поручил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в месяц.

Речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2022-2024 годы. Увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 8,6% глава государства предложил 18 ноября на совещании по социальным вопросам.

Президент обратился к депутатам и, естественно, правительству, проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете. <...> Сегодня во исполнение своего решения президент внес соответствующие поправки в Государственную думу, — сказал на заседании председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Нововведение должно коснуться 16 миллионов россиян. От бюджета на это потребуется дополнительно 30 млрд рублей.