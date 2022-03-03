В Госдуме появился совет по поддержке граждан в условиях санкций

В Госдуме сформирован Совет по вопросам социальной защиты и поддержке граждан в условиях санкций при председателе нижней палаты парламента Вячеславе Володине. Он возглавляет Совет, а его заместителями назначены зампред Госдумы Анна Кузнецова и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, сообщается на думском сайте.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин создал Совет по вопросам социальной защиты и поддержке граждан в условиях санкций при председателе ГД, — говорится в тексте.

Ранее Володин рассказал в своём Telegram-канале, почему не попал под санкции Запада, принимаемые в последнее время против первых лиц российского государства. По его словам, он с 2014 года числится в санкционных списка порядка 40 стран. При этом Володин добавил, что ни он сам, ни члены его семьи не имеют активов за рубежом, дети работают и учатся в России.

США, Великобритания, Евросоюз, Япония, Австралия ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу и целого ряда политиков, госслужащих и предпринимателей. Это произошло после признания независимости ДНР и ЛНР и начала военной спецоперации РФ по демилитаризации Украины.