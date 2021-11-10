В Госдуме поддержали идею Мурашко об «уголовке» для врачей-антиваксеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Татьяна Соломатина в беседе с NEWS.ru поддержала предложение главы Минздрава Михаила Мурашко привлекать медиков-антиваксеров к уголовной ответственности. Она назвала эту меру жёсткой, но подчеркнула, что другого выбора у властей сейчас нет.

Ну наверное, это уже сегодня актуально. Мы все давали клятву Гиппократа, если мы плохо учили или нас плохо учили (в медвузе -NEWS.ru), то это не значит, что мы не должны отвечать за жизнь и здоровье граждан России, там где мы работаем. Даже если ты имеешь своё мнение, ты его держи при себе. Как врач ты не имеешь права, если у тебя не хватает мозгов, <...> то лучше помолчать, а не говорить, — заявила депутат.

Соломатина добавила, что люди привыкли верить медикам, и при принятии решения всегда обращали внимание на врачебное мнение.

Если врач сегодня убеждён в другом, значит ему нужно уйти из этой системы здравоохранения, — сказала она.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что властям следует занимать жёсткую позицию в борьбе с коронавирусом и в вопросе вакцинации, а медиков, которые выступают против прививок, следует привлекать к уголовной ответственности.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что врачей-антипрививочников нужно лишать дипломов.