В ГИБДД объяснили, за какое нарушение на переходе не положен штраф

https://static.news.ru/photo/1c3af300-0d25-11eb-a285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГИБДД направила в регионы инструкции для инспекторов по наказанию водителей на пешеходных переходах. В них, в частности, говорится, что если траектории пешехода и автомобиля не пересекаются, штрафовать водителей не нужно. Доказательством могут выступить видеозапись и объяснения пешеходов.

Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении. Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения, — цитирует «Коммерсант» начальника ГИБДД России Михаила Черникова.

По действующим ПДД водитель, приближаясь к нерегулируемому переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим улицу или вступившим на проезжую часть. При повороте тоже необходимо уступить пешеходам, пересекающим дорогу, куда поворачивает машина. При этом если траектории движения пешехода и автомобиля не пересекаются, то уступать водитель не обязан и штрафовать его нельзя.

Верховный суд разъяснил эти правила ещё в 2012 году, однако не все сотрудники ГИБДД следовали им. В 2019 году было возбуждено 1,37 млн дел по статье 12.18 КоАП за непредоставление преимущества пешеходам. За это правонарушение водителям выписывают штраф на 1,5–2,5 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, 24-летний сотрудник ППС на своём личном автомобиле Kia Rio ехал по улице Красной в станице Старокорсунской Краснодарского края. Приближаясь к пешеходному переходу, полицейский не сбросил скорость, как того требуют правила дорожного движения. В результате он сбил несовершеннолетнюю девушку. Она получила тяжёлые травмы и скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.