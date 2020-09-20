Полицейского на Кубани заподозрили в смертельном ДТП с участием подростка

https://static.news.ru/photo/a1ef32fc-fb39-11ea-9d01-fa163e074e61_660.jpg Фото: kuban.sledcom.ru

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в том, что он насмерть сбил на пешеходном переходе девочку-подростка и скрылся с места ДТП.

Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 16-летней девушки, сопряжённом с оставлением места ДТП, — передаёт РИА Новости сообщение Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

В настоящее время подозреваемого опрашивает следователь, решается вопрос о мере пресечения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По предварительной версии, 24-летний сотрудник полиции за рулём Kia Rio не снизил скорость перед пешеходным переходом и не пропустил подростка. Вызванные на место происшествия медики не смогли помочь девочке.

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