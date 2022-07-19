В ГИБДД напомнили о штрафах за использование телефона за рулем ГИБДД: штраф за использование телефона за рулем составит 1,5 тысячи рублей

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Водителю, который во время движения пишет СМС или записывает аудиосообщения, грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. Отмечается, что такие действия несут угрозу для окружающих на дороге.

Напоминаем, что ответственность за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства предусмотрена статьей 12.36.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, размер штрафа составляет 1,5 тысячи рублей, — сообщила пресс-служба.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о штрафах за сброс мусора из транспортных средств. Правонарушитель по новому закону может получить штраф до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства.