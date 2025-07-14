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14 июля 2025 в 20:00

Обратите внимание при покупке: как выбрать аккумулятор для автомобиля

Как выбрать аккумулятор для автомобиля Как выбрать аккумулятор для автомобиля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный аккумулятор — важный элемент, от которого зависит запуск двигателя и стабильная работа электрооборудования. Неправильно подобранная батарея может подвести в мороз или выйти из строя раньше срока. Рассказываем, как выбрать аккумулятор для автомобиля.

Как выбрать аккумулятор для автомобиля: основные параметры

Перед покупкой обратите внимание на следующие характеристики:

  1. Емкость. Определяет, какое количество энергии может сохранить аккумулятор. Подбирается с учетом объема двигателя и энергопотребления автомобиля. Например, для легковых автомобилей обычно используют аккумуляторы емкостью от 45 до 75 ампер-часов.

  2. Пусковой ток. Чем он выше, тем эффективнее аккумулятор запускает двигатель в морозную погоду. Это особенно актуально для регионов с холодным климатом.

  3. Проверьте, соответствуют ли размеры аккумулятора и расположение его клемм месту установки в автомобиле. Также обратите внимание на полярность — она может быть прямой или обратной.

Виды аккумуляторов

Существует несколько типов АКБ. У каждого — свои особенности.

  • Кислотные. Классический вариант. Доступны по цене, но требуют обслуживания — нужно проверять уровень электролита.

  • Кальциевые. Обладают низким саморазрядом и устойчивы к вибрации. Не требуют обслуживания. Подходят для современных авто с большим числом электроустройств.

  • Гибридные. Компромисс между ценой и удобством. Более устойчивы к глубоким разрядам, чем кальциевые.

  • AGM и EFB. Современные технологии для автомобилей с системой Start-Stop. AGM — герметичный аккумулятор с высокой устойчивостью к разрядам и морозам. EFB — улучшенная жидкостная батарея для тех же задач.

Обратите внимание при покупке: как выбрать аккумулятор для автомобиля Обратите внимание при покупке: как выбрать аккумулятор для автомобиля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как понять, что пора менять аккумулятор?

Признаки того, что АКБ пора заменить:

  • двигатель заводится с трудом, особенно в холод;

  • часто приходится подзаряжать;

  • свет фар стал тусклее;

  • возраст батареи превышает три — пять лет.

Полезные советы

  • Покупайте аккумулятор у проверенных продавцов.

  • Обратите внимание на дату выпуска — «свежие» батареи служат дольше.

  • Не берите АКБ с запасом емкости «на всякий случай» — слишком мощный аккумулятор может не подзаряжаться полностью.

Ответ на вопрос «Как выбрать аккумулятор для автомобиля?» — залог уверенного запуска двигателя и надежной работы автомобиля в любую погоду. Если сомневаетесь в своих силах, проконсультируйтесь с мастером.

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