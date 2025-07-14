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14 июля 2025 в 16:11

Автоэксперт раскрыл, чем грозит мытье машины в жару

Автоэксперт Ладушкин заявил, что мытье машины в жару чревато трещинами на кузове

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мойка в жару на солнцепеке грозит серьезными повреждениями для автомобиля, в том числе трещинами на кузове, заявил RT автоэксперт Евгений Ладушкин. Он пояснил, что крупные капли воды усиливают эффект от солнечных лучей.

Во время жары под прямыми лучами солнца перепад температуры сильно нагретого кузова и холодной воды может вызвать образование трещин на лаке, что приведет к необходимости перекрашивания авто, — предупредил Ладушкин.

Кроме того, резкие температурные перепады крайне негативно влияют на состояние тормозных дисков. В жаркую погоду или после активного использования тормозной системы следует избегать даже кратковременного контакта с водой — будь то проезд через лужи или тем более полная мойка автомобиля, отметил эксперт. Лучше всего помыть машину вечером, когда спадет пик жары.

Автоэксперт Петр Шкуматов ранее заявил, что перчатки за рулем — это не только вопрос стиля, но и практичная необходимость. По его словам, перчатки улучшают сцепление с рулем в жару и холод, а также помогают снизить усталость рук.

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