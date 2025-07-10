Автоэксперт объяснил, зачем водителям нужны перчатки

Перчатки за рулем — это не только вопрос стиля, но и практичная необходимость, заявил RT автоэксперт Петр Шкуматов. По его словам, перчатки улучшают сцепление с рулем в жару и холод, а также помогают снизить усталость рук.

Они улучшают сцепление с рулем, особенно в жару, когда ладони могут потеть, и в холод, когда сам руль становится скользким или ледяным, — объяснил эксперт.

Шкуматов отметил, что перчатки также защищают кожу рук от мозолей и натираний в длительных поездках и помогают сохранить обивку руля в хорошем состоянии, особенно если он кожаный. Кроме того, у спортивных водителей перчатки повышают чувствительность к рулю.

Ранее кандидат биологических наук Владимир Турицин предупредил об опасности испанских слизней, их слизь может быть ядовитой для человека. Он порекомендовал использовать пивные ловушки и ручной сбор в перчатках, чтобы защитить урожай от этих вредителей.