Путин подписал закон о штрафах за выброс мусора из автотранспорта

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Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за сброс мусора из транспортных средств, документ опубликован на портале правовой информации. Правонарушитель по новому закону может получить штраф до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства.

Устанавливается административная ответственность за выбрасывание мусора из машин, мотоциклов и прицепов в виде штрафа для граждан в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для ИП — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто ранее заявил, что кодекс наказаний за автомобильные правонарушения надо полностью переписать и власти уже работают над этим. По его словам, подготовленный Госдумой законопроект об отмене штрафов за мелкие нарушения является бесполезным.

С 1 июля в России заработает единая база злостных нарушителей правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД». С помощью этой базы компании смогут проверять своих водителей, нарушали ли они правила дорожного движения и лишались ли водительских прав. Сами автовладельцы также смогут фиксировать эту информацию.