В этот суп невозможно не влюбиться — простой рецепт азиатского том кха: трачу на готовку всего 10 минут

Этот суп я впервые попробовал в тайском ресторане и был поражен гармонией вкусов — нежность кокосового молока, острота перца и свежесть лайма. Долго экспериментировал, чтобы повторить тот самый вкус дома, и нашел идеальный баланс. Теперь том кха стал моим любимым блюдом, когда хочется чего-то согревающего и экзотического.

Для супа мне нужно: кокосовое молоко (400 мл), куриный бульон (500 мл), куриное филе (300 г), шампиньоны (200 г), галангал или имбирь (3 см), лемонграсс (2 стебля), листья каффир-лайма (4 шт.), рыбный соус (2 ст. л.), сок лайма (3 ст. л.), перец чили (1 шт.), кинза (пучок). Готовлю так: в кипящий бульон добавляю галангал, лемонграсс и листья лайма, варю 5 минут. Затем добавляю курицу и грибы, через 10 минут вливаю кокосовое молоко. Прогреваю, не доводя до кипения, снимаю с огня и добавляю сок лайма, рыбный соус и кинзу.

