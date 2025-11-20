Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 18:44

В этот суп невозможно не влюбиться — простой рецепт азиатского том кха: трачу на готовку всего 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот суп я впервые попробовал в тайском ресторане и был поражен гармонией вкусов — нежность кокосового молока, острота перца и свежесть лайма. Долго экспериментировал, чтобы повторить тот самый вкус дома, и нашел идеальный баланс. Теперь том кха стал моим любимым блюдом, когда хочется чего-то согревающего и экзотического.

Для супа мне нужно: кокосовое молоко (400 мл), куриный бульон (500 мл), куриное филе (300 г), шампиньоны (200 г), галангал или имбирь (3 см), лемонграсс (2 стебля), листья каффир-лайма (4 шт.), рыбный соус (2 ст. л.), сок лайма (3 ст. л.), перец чили (1 шт.), кинза (пучок). Готовлю так: в кипящий бульон добавляю галангал, лемонграсс и листья лайма, варю 5 минут. Затем добавляю курицу и грибы, через 10 минут вливаю кокосовое молоко. Прогреваю, не доводя до кипения, снимаю с огня и добавляю сок лайма, рыбный соус и кинзу.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

Проверено редакцией
Читайте также
Врач предостерег россиян от употребления острой еды
Здоровье/красота
Врач предостерег россиян от употребления острой еды
Подростки поджарили еду на пламени Вечного огня под Краснодаром
Регионы
Подростки поджарили еду на пламени Вечного огня под Краснодаром
Вкуснятина из обычной картошки: сливочный суп-пюре согреет в ноябрьскую погоду — готовится проще простого
Общество
Вкуснятина из обычной картошки: сливочный суп-пюре согреет в ноябрьскую погоду — готовится проще простого
Антипохмельный суп «Копченка» — вкуснятина с копченой курицей и плавленым сыром. Спасет после Нового года и останется с вами в будни
Общество
Антипохмельный суп «Копченка» — вкуснятина с копченой курицей и плавленым сыром. Спасет после Нового года и останется с вами в будни
Рецепт-находка для тех, у кого мало времени. Казан-кебаб по узбекски: закинула все в сковороду и отдыхай
Общество
Рецепт-находка для тех, у кого мало времени. Казан-кебаб по узбекски: закинула все в сковороду и отдыхай
еда
супы
рецепты
Азия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские биатлонисты направили обращение в международную комиссию IBU
«Нужно наводить мосты»: глава Индийского делового совета о любви к России
Москва, Петербург, Казань: AirAsia планирует связать Россию со всей Азией
Появились кадры обмена телами погибших солдат
Голограмма, бессмертие и парики на продажу: что ждет Пугачеву в 2026 году
В Венгрии потребовали от Украины отчитаться о потраченных средствах ЕС
Тосненский механический завод начнет поставлять спецтехнику странам БРИКС
В ДНР сообщили об эффективной деятельности русского подполья на Украине
Хабенский, маньяки и Камбербэтч: новинки кино, которые нельзя пропустить
Раскрыты детали работы России по кибербезопасности со странами БРИКС
Вмятина на двери? Подскажем, как своими руками выправить дефект за 30 минут
В ДНР назвали причину медленного продвижения ВС РФ под Красноармейском
Россиян хотят лишить программ лояльности в маркетплейсах
Легендарная актриса поддержала Кардашьян после провала сериала
Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки
В ГД объяснили, почему ЕС пытается замять коррупционный скандал на Украине
Суд отправил в колонию регионального министра
В России стартовала «Елка желаний»
В Госдуме раскрыли количество сэкономленных за 2025 год средств
«Даже Оруэлл не додумался»: Захарова назвала санкции США идиотизмом
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.