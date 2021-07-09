В Челябинской области загорелся второй посёлок

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В Челябинской области лесной пожар перешёл на населённый пункт Запасное в Карталинском районе. Об этом сообщили в МЧС России.

В связи с резкой сменой направления ветра верховой пожар из леса перекинулся через минерализованные полосы шириной 15–20 м на н. п. Запасное Карталинского района, — сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что заблаговременно проведены оповещение и эвакуация населения в безопасные районы. Сейчас в посёлке горят два жилых и два дачных дома. Огонь тушат 80 человек, 24 единицы техники и два пожарных поезда.

По состоянию на 18:00 общая площадь природных пожаров в трёх районах Челябинской области составляет порядка 5 тыс. га. Ликвидация пожара осложняется сильным шквалистым ветром.

Ранее сообщалось, что в посёлке Джабыка Челябинской области горят 63 дома. Население было эвакуировано.