В центре Гамалеи увидели тенденцию к росту числа заражённых COVID в РФ

https://static.news.ru/photo/d7da1488-9dda-11eb-a42e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист центра им. Гамалеи Фёдор Лисицын рассказал, что в России наметилась тенденция к росту числа заражённых коронавирусом. Впрочем, он надеется, что этот рост не будет «взрывным». Его слова приводит телеканал «Москва 24».

Боюсь, что какой-то рост будет, тенденция наметилась, <...> но будет ли он таким взрывным и кошмарным, как в Турции сейчас, — надеюсь, что нет, — сказал он.

По словам специалиста, уже заметен некий прирост суточной заболеваемости. Предполагается, что это связано с улучшением погоды на территории страны. По мнению эксперта, максимальные значения в случае обострения ситуации с коронавирусом могут достичь порядка 20 тысяч заразившихся в день, хотя этот сценарий и маловероятен.

Скорее всего, так не будет, — заключил Лисицын.

В течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 8944 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего с начала пандемии заражение коронавирусом было диагностировано у 4 675 153 россиян.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что на территории Крыма в течение последних двух недель в два раза выросли показатели заражаемости коронавирусной инфекцией нового типа. На полуострове пока не планируют вводить новые ограничения в связи со сложившейся ситуацией, однако власти будут отслеживать дальнейшее развитие событий, писал NEWS.ru.