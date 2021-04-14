В РФ за сутки выявили 8944 новых случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3589250a-9dc3-11eb-9cd4-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 8944 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщили сотрудники федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Всего с начала пандемии заражение коронавирусом было диагностировано у 4 675 153 россиян.

Как отметили в оперштабе, за последние 24 часа из отечественных больниц по выздоровлении выписали 10 225 пациентов с ранее подтверждённым COVID-19. Всего с начала пандемии с недугом смогли справиться 4 301 448 россиян.

Также представители оперативного штаба рассказали, что за сутки в стране скончались 398 человек с коронавирусом. Число жертв инфекции выросло до 104 398 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу зарегистрировал Роспотребнадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, первая в России тест-система для количественного определения антител в крови в коронавирусу SARS-CoV-2 создана ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.