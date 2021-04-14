В РФ создали новую тест-систему для определения антител к COVID-19

Первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу зарегистрировал Роспотребнадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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По данным Роспотребнадзора, тест-система обладает высокой чувствительностью и позволяет определять наличие антител в крови человека даже при их низком содержании в представленных образцах сыворотки или плазмы. В ведомстве подчёркивают, что вновь зарегистрированная система позволит оценивать степень выраженности иммунного ответа от очень низкого до очень высокого, что, в свою очередь, окажется очень полезно для принятия решения о дополнительной вакцинации граждан против коронавируса.
Ранее стало известно, что у детей, перенёсших коронавирус, в ряде случаев могут развиваться опасные неврологические синдромы. Согласно данным экспертного обзора, у пациентов младшего возраста могут наблюдаться поражения головного мозга, включая инсульты, поражения нервной ткани и позвоночника. Об этом писал NEWS.ru.