В РФ создали новую тест-систему для определения антител к COVID-19

https://static.news.ru/photo/a145f170-3e5f-11ea-8c36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу зарегистрировал Роспотребнадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства , первая в России тест-система для количественного определения антител в крови в коронавирусу SARS-CoV-2 создана ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Система предназначена для лиц, инфицированных коронавирусом, имеющих клинические признаки COVID-19, а также для переболевших ранее или имевших контакт с больными без проявления клинической симптоматики.

По данным Роспотребнадзора, тест-система обладает высокой чувствительностью и позволяет определять наличие антител в крови человека даже при их низком содержании в представленных образцах сыворотки или плазмы. В ведомстве подчёркивают, что вновь зарегистрированная система позволит оценивать степень выраженности иммунного ответа от очень низкого до очень высокого, что, в свою очередь, окажется очень полезно для принятия решения о дополнительной вакцинации граждан против коронавируса.

Ранее стало известно, что у детей, перенёсших коронавирус, в ряде случаев могут развиваться опасные неврологические синдромы. Согласно данным экспертного обзора, у пациентов младшего возраста могут наблюдаться поражения головного мозга, включая инсульты, поражения нервной ткани и позвоночника. Об этом писал NEWS.ru.