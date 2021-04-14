У детей выявили вероятность развития инсульта после коронавируса

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У детей, перенёсших коронавирус, в ряде случаев могут развиваться опасные неврологические синдромы. Согласно данным экспертного обзора, опубликованного в журнале The Lancet, у пациентов младшего возраста могут наблюдаться поражения головного мозга, включая инсульты, поражения нервной ткани и позвоночника. Такие данные были получены после исследования 38 детей с указанной симптоматикой. На сегодняшний день эта работа является крупнейшей, описывающей влияние COVID-19 на детскую ЦНС. Распознать проблемы удалось только с помощью МРТ.

При проведении процедуры МРТ специалисты наблюдали аномальное напряжение корешков спинномозговых нервов. У некоторых детей развивался миелит, или воспаление спинного мозга, приводивший к параличу. Из 38 детей, проходивших обследование, в итоге умерли четверо. Причиной смерти стали патологии ЦНС, возникшие в результате коронавируса. Ещё у четырёх детей развилась тромбоишемическая болезнь, один ребёнок получил инсульт с большим количеством кровоизлияний в мозг.

Как рассказала газете « Известия » врач-невролог детской клиники «Медси» Оксана Загилова, у маленьких пациентов, перенёсших коронавирус, есть вероятность нарушения нервной системы, которое будет выражаться в судорогах, угнетении сознания, развитии цереброваскулита, энцефалита. Все эти нарушения появляются в результате атаки иммунной системой нервных клеток собственного организма.

Это обусловлено гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови), нарушениями гомеостаза (кроветворения), нейротропностью (способностью поражать нейроны) SARS-CoV-2, что приводит к мышечной слабости, а в тяжёлых случаях — к параличу, — рассказала медик.

У пациентов повышается активность свёртывающей системы крови, что ведёт к увеличению тромбообразования и, в дальнейшем, к инсультам или инфарктам.

Ранее сообщалось, что у переболевших COVID-19 онкобольных в некоторых случаях наблюдалось снижение количества раковых клеток. Об этом писал NEWS.ru.