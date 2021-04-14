У детей выявили вероятность развития инсульта после коронавируса

У детей, перенёсших коронавирус, в ряде случаев могут развиваться опасные неврологические синдромы. Согласно данным экспертного обзора,
При проведении процедуры МРТ специалисты наблюдали аномальное напряжение корешков спинномозговых нервов. У некоторых детей развивался миелит, или воспаление спинного мозга, приводивший к параличу. Из 38 детей, проходивших обследование, в итоге умерли четверо. Причиной смерти стали патологии ЦНС, возникшие в результате коронавируса. Ещё у четырёх детей развилась тромбоишемическая болезнь, один ребёнок получил инсульт с большим количеством кровоизлияний в мозг.
Как рассказала газете «
Это обусловлено гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови), нарушениями гомеостаза (кроветворения), нейротропностью (способностью поражать нейроны) SARS-CoV-2, что приводит к мышечной слабости, а в тяжёлых случаях — к параличу, — рассказала медик.
У пациентов повышается активность свёртывающей системы крови, что ведёт к увеличению тромбообразования и, в дальнейшем, к инсультам или инфарктам.
Ранее сообщалось, что у переболевших COVID-19 онкобольных в некоторых случаях