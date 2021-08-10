В больницу Владикавказа привезли кислород из соседнего региона

В больницу Владикавказа, где после поломки системы подачи кислорода погибли девять человек, доставили три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Северной Осетии.

Три тонны кислорода прибыли в больницу из города Прохладный Кабардино-Балкарии, — говорится в сообщении.

Кроме того, в скором времени в больницу также доставят восемь тонн кислорода из Краснодара и ещё четыре тонны из Ставрополья.

9 августа девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Все они находились в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй, он произошёл примерно в 18:00 по местному времени.

Ранее прокуратура и Росздравнадзор объявили о проведении проверок по линии своих ведомств после ЧП в больнице Владикавказа. СК РФ возбудил уголовное дело.