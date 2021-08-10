Прокуратура и Росздравнадзор проведут проверку после ЧП во Владикавказе

Прокуратура и Росздравнадзор объявили о проведении проверок по линии своих ведомств после ЧП в больнице Владикавказа. В медучреждении из-за прорыва трубы с кислородом погибли девять человек, сообщается на сайтах надзорных служб.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверит причину трагедии в больнице скорой помощи Владикавказа, где из-за повреждения трубы с кислородом погибли пациенты, — сказано в сообщении Росздравнадзора.

После происшествия врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил обеспечить все больницы в регионе резервной системой подачи кислорода. Машина с кислородом выехала из Краснодара во Владикавказ. Поставку ещё двух тонн обеспечат по линии Минобороны из Моздока.

На место происшествия также прибыл и. о. прокурора республики Илья Иванов. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП в больнице, в ходе которой будет дана правовая оценка исполнению законодательства об охране здоровья граждан.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

На данный момент известно, что поставкой и монтажом кислородопровода занималась компания «ИП Морозова». В апреле прошлого года больница, где произошла трагедия, заключила с фирмой договор, стоимость контракта составила 355 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй.