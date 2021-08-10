В АТОР рассказали, угрожают ли пожары в Греции туристам из России

В Ассоциации туроператоров России рассказали, угрожают ли российским туристам пожары в Греции. В организации уточнили, что ситуация с распространением огня в стране остаётся напряжённой, однако огонь не добрался до районов, где отдыхают россияне, пишет РИА Новости.

Больше всего от огня пострадала северная часть Эвбеи. Там пожар нанёс ущерб тысячам зданиям, многие из них были уничтожены. По данным АТОР, жителей нескольких посёлков эвакуировали на материк.

На Корфу пожаров не было. Ситуацию на Родосе сразу взяли под контроль. На Крите серьёзных возгораний не фиксировали. Сейчас пожар бушует на полуострове Пелопоннес, но огонь не распространился на зону, где расположены отели, — говорится в сообщении.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили условия открытия границ и правила въезда российских туристов в Испанию и Италию. Представительства этих стран уже начали выдавать визы жителям России.