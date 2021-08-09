В АТОР назвали условие въезда российских туристов в Италию и Испанию

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили условия открытия границ и правила въезда российских туристов в Испанию и Италию. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что представительства этих стран уже начали выдавать визы жителям России. Впрочем, границы пока закрыты и есть сложности с признанием вакцин российского производства в странах Европейского союза.

Основной посыл к коллегам, с которыми мы плотно общаемся, — это унификация требований к туристам и, соответственно, некие единые документы для свободного перемещения между странами, — сказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он допустил, что еще несколько лет путешествовать придётся, предъявляя разные документы. В АТОР заявили, что сферу туризма надо подготовить незамедлительно, до открытия границ.

Ранее сообщалось, что в АТОР надеются на уменьшение цены турпакетов в Египет на 10–15 тысяч рублей. Отмечается, что такое может случиться, если оперативный штаб по коронавирусу решит увеличить количество рейсов в эту страну. На данный момент стоимость туров на курорты Египта в среднем составляет от 70 до 120 тысяч рублей.